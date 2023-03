“Vetcellen sterven af bij koude temperaturen van 4°C”: met cryolipolyse kan je je vet laten wegvriezen

Zo verzorg je je tanden écht correct: “Spoel niet na het poetsen”, zegt parodonto­loog

Vandaag is de dag van de Mondgezondheid, met als thema ‘Be proud of your mouth!’. Maar slechts de helft van de Belgen poetst twee keer per dag zijn of haar tanden, zo blijkt. We vroegen aan parodontoloog-tandarts dr. Liene Molly hoe vaak (en lang) je nu eigenlijk moet poetsen. Is een gewone tandenborstel voldoende? En wat als je een beurt overslaat?