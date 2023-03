Vet verwijderen door bevriezing: hoe werkt cryolipolyse?

Helpen deze ‘slaapmuts­jes’ je om beter te slapen?

Wie na een avond op café in bed kruipt of zichzelf standaard een ‘slaapmutsje’ inschenkt voor het slapengaan, heeft misschien al gemerkt dat hij sneller in slaap valt. Maar beelden we ons dat in, of helpt alcohol hier effectief voor? Professor Johan Verbraecken van het slaapcentrum van UZ Antwerpen legt uit.