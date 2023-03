Vandaag is Wereld Obesitas Dag: waarom is 60% van de Belgen te zwaar en wat kan je er nu écht aan doen? “De verandering moet vanuit jezelf komen”

Belg eet gemiddeld 158 gram rood vlees per dag, waarvan de helft bewerkt: hoe (on)gezond is dat nu écht?

“Rood vlees is ongezond”, klinkt het overal in voedingsadviezen. Toch eet de Belg volgens de recentste cijfers van Statbel uit 2021 gemiddeld 154 gram rood vlees per dag. Uit een nieuwe studie van BV-OECO blijkt dat één vijfde van de Belgen ermee wil minderen. “Mensen die vaker rood vlees kiezen, hebben wel degelijk meer chronische ziekten zoals kanker dan mensen die veel kip eten”, vertelt bio-ingenieur Stefaan de Smet. Wat doet het écht met je lichaam? En vanaf wanneer wordt het ongezond?