Vandaag is het 112-dag: weet jij welk nummer je moet bellen voor welk noodgeval?

Mensen die zich in een van de 27 EU-lidstaten in een noodsituatie bevinden, kunnen 24/7 het gratis noodnummer 112 bellen om onmiddellijke hulp te krijgen van de brandweer, een medisch team of de politie. Het nummer wordt ook in een paar landen buiten de EU gebruikt, zoals Zwitserland en Zuid-Afrika. De EU nam die beslissing destijds zodat mensen die in Europa reizen niet alle lokale noodnummers hoeven te noteren.

Je belt 112 wanneer je zelf of iemand in je omgeving dringend medische hulp nodig heeft, een gebouw, bos of voertuig in brand staat of wanneer je getuige bent van een ernstig ongeval met gewonden en/of doden. De operatoren aan de andere kant van de lijn kunnen zo meteen de juiste hulpdiensten ter plaatse sturen. Ook wanneer je slachtoffer of getuige bent van een inbraak, agressie of gevecht kun je 112 bellen, al is het nummer 101 efficiënter voor wie dringend de politie nodig heeft. Zo is er in elke provincie van ons land een 101-noodcentrale. De operatoren zijn 24/7 beschikbaar en nemen direct contact op met het dichtstbijzijnde politiebureau. Zo verlies je minder tijd dan wanneer je 112 belt en de calltakers je nog moeten doorverbinden.

Niet dringend?

Is de situatie niet dringend? Dan bel je beter de lokale brandweer of lokale politie op hun rechtstreekse nummers. Die vind je doorgaans op hun aparte websites. Heb je buiten de uren een huisarts nodig? Dan bel je 1733 voor een dokter van wacht. Dat nummer voor niet-dringende medische hulp wordt gekoppeld aan de lokale wachtdiensten.

In tijden van storm wordt het noodnummer 1722 permanent ingeschakeld voor niet-dringende brandweerhulp. Bijvoorbeeld als een boom op je dak is gewaaid en het enkel om materiële schade gaat. Heeft je kind te veel medicatie binnengespeeld? Ben je in aanraking gekomen met een bedenkelijke plant? Of heb je een andere toxisch-gerelateerde vraag? Dan bel je 24/7 naar het gratis nummer 070 245 245 om in contact te komen met de experten bij het Antigifcentrum.

Van Child Focus tot Speleohulp

Om een verdwijning of incident met seksuele uitbuiting te melden, kan je dag en nacht terecht bij Child Focus op het gratis nummer 116 000. In diezelfde thematiek is er de gratis hulplijn 1712 voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling, die elke werkdag bereikbaar is en anonimiteit garandeert. Kinderen en jongeren die nergens terechtkunnen met hun problemen en/of vragen vinden een luisterend oor bij Awel op 102. Ook die lijn is gratis en garandeert anonimiteit en discretie. Je kan Awel elke dag bellen van 16 uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Op woensdag en zaterdag kan je al vanaf 14 uur bellen. Bij vragen over zelfdoding kan je dag en nacht terecht op 1813. Vind je geen uitweg voor een ernstig probleem? Dan is er ook Tele-Onthaal op 106.

Ben je je identiteitskaart of paspoort kwijt of is die gestolen? Doc Stop is 24/7 bereikbaar via 00800 2123 2123. De centrale dienst voor het blokkeren van bank- en kredietkaarten Card Stop staat eveneens dag en nacht klaar via 078 170 170. Alle vragen en meldingen omtrent de veiligheid in het station en op de trein kan je voortdurend gratis kwijt op 0800 30 230. Voor Speleohulp, dat interventies uitvoert op moeilijk bereikbare, ondergrondse plaatsen, draai je 04 257 66 00.

