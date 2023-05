Van zalm eten tot ontstekingsremmende pillen: deze middeltjes helpen (niet) bij rugklachten

Last van uitdunnend haar? Dermato­loog legt uit wat een ‘galeatomie’ is en hoe effectief dat is

Heel wat private haarklinieken raden een galeatomie aan om uitdunnend haar te bekampen. De behandeling werd al in de jaren vijftig ontwikkeld in Zuid-Afrika en vond stilaan zijn weg naar ons land. Volgens de aanbieders helpt het om je zwakkere haren te herstellen en haaruitval onmiddellijk te stoppen, maar anderen zijn kritisch. We vroegen aan dermatoloog dr. Thomas Maselis wat galeatomie inhoudt en of je er wel aan moet beginnen bij haaruitval.