Van cougar tot vadercomplex: wat als je partner veel ouder of jonger is dan jij? “Een vrouw wordt veroordeeld, een man scoort ermee”

Hoe herken je een toxische relatie? Rika Ponnet lijst rode vlaggen op. “Heb je de gewoonte om te liegen in bed?”

“Op den duur lag ik in een balletje te huilen terwijl hij naar me gilde.” Actrice Anna Kendrick (37) getuigt voor het eerst over hoe haar ex langzaam in een tiran veranderde. Relatietherapeute Rika Ponnet lijst de tekenen op dat je naar zo’n toxische relatie evolueert en vertelt hoe jezelf eruit bevrijdt. “‘Hij of zij heeft mijn grenzen overschreden’, hoor ik weleens. Maar waren er wel grenzen?”

13 januari