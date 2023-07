Van Birkenstock tot Crocs, podoloog test 10 soorten sandalen: "Het is beter om op blote voeten te lopen dan op deze schoen”

Wat is die grote knobbel aan je teen en hoe krijg je die weg? “In het slechtste geval groeit je tweede teen scheef”

Heb jij last van een knobbel aan je grote teen? Dan ben je zeker niet alleen, want ongeveer 33 procent van de bevolking krijgt er ooit mee te maken. “De klachten kunnen zelfs al beginnen op 15 jarige-leeftijd”, legt dr. Tom Lootens uit, orthopedisch specialist in het AZ Maria Middelares. Wat kan je doen om een knobbel te vermijden? En hoe los je het medisch probleem op als je er last van hebt? De dokter deelt concrete tips.