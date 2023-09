Uitslag onder je oksel komt vaker voor dan je denkt. Onze dermatoloog geeft tips: “Let op met deze zalf”

Scheren of niet, en hoe raak je verlost van die vervelende zweetgeur? Daar maken we ons het meest zorgen om als het onze oksels betreft. Echter nog minder prettig en best veelvoorkomend: uitslag onder je armen. Hoe raak je van dit kwaaltje verlost? Dermatoloog Thomas Maselis weet raad. “Vermijd het te hard of te kort scheren van je oksels.”

Niets minder sexy of vervelend dan stinkende oksels. Of toch niet? Uitslag onder de armen blijkt een kwaaltje waar mensen vaker last van hebben dan je zou denken. Van de verkeerde deodorant tot wasverzachter: dermatoloog Thomas Maselis verklapt de meest voorkomende oorzaken en wat je ertegen kan doen.

Het is een dunne, gevoelige en vochtige plek waar je best mee oplet

“De huid onder je oksels is in het algemeen vaak gevoeliger, want er is veel frictie tijdens het bewegen. Het zijn eveneens huidgebieden waar zweet en daarmee ook een vervelende geur wordt geproduceerd”, zegt Maselis. “Om dit te bestrijden, smeren mensen daar van alles op en dat kan soms voor problemen zorgen.”

Je vochtige oksels zijn dé ideale groeiplek voor gisten en schimmels. Thomas Maselis, Dermatoloog

“De meest klassieke problemen zijn irritaties of allergieën. Dat kan vooral door producten waarmee je die stinkende zweetgeur wil bestrijden zoals deodorant. Het zweet in combinatie met een bepaalde stof in deo kan bij sommige mensen een verkeerde reactie geven, met rode, jeukende uitslag of bultjes tot gevolg.”

Maar ook aluminiumchloride is een goedwerkend middel tegen bacteriën die ervoor zorgen dat je zweet vaak stinkt, zegt Maselis. “Echter ook dit kan de huid onder je armen irriteren. Vooral mensen met een gevoelige huid kunnen hier last van hebben.”

“Het vaak vochtige milieu onder je oksels, zeker als het warm is, is ook de ideale groeiplek voor schimmels en gisten”, vertelt de dermatoloog nog. “Dan kunnen resten wasmiddel of wasverzachter in je kledij terug loskomen, wat op zijn beurt eczeem of een andere allergische reactie kan veroorzaken.”

“Maar ook het te kort of overdreven hard je oksels scheren, geeft irritaties en mogelijk zelfs infecties. De kleine kwetsuren die hierdoor kunnen ontstaan, zijn eveneens gevoelig voor kiemen.”

Dit kan je ertegen doen, volgens de dermatoloog

Merk je dat je huid slecht reageert op deodorant? Of dat nu een spuitbus, roller of crème is. “Dan is een hypoallergene, parfumvrije deo gebruiken een goed idee”, zegt Maselis. “Kamp je met een infectie of een bepaalde schimmel? Dat bestrijd je die het best met een antibacterieel, antischimmel- of antigist product.”

Een zalf met cortisone is heel efficiënt. Let wel, gebruik het niet té lang. Thomas Maselis, Dermatoloog

“In het geval van eczeem raad ik aan om je oksels zo droog mogelijk te houden. Dat kan met scheurlinnen of doekjes. Zware inspanningen, zeker bij warmer weer, waardoor je meer zweet, zou ik dan vermijden. Zweterige kledij doe je ook best snel uit.”

“Een kalmerende zalf, bijvoorbeeld met cortisone, is het efficiëntst om jeuk en roodheid tegen te gaan. Maar let op, het is slechts een hulpmiddel. Eentje dat je best ook niet té lang gebruikt”, waarschuwt de dermatoloog. “Een van de nevenwerkingen van cortisone is dat het je huid dunner maakt. Hierdoor kan de huid onder je oksel dus nog zwakker en gevoeliger worden.”

Uitslag door het scheren? “Ontsmet je oksels dan met een neutraal product of crème voor zo’n één à twee dagen”, zegt Maselis. Als al deze middeltjes niet helpen tegen de uitslag, raadpleeg je best een arts, tipt hij nog.

