Toename meldingen over hondsdolheid: “Ga goed voorbereid op reis en laat je op voorhand vaccineren”

Het aantal meldingen van rabiës, ofwel hondsdolheid, dat bij de Nederlandse alarmcentrale Eurocross binnenkomt, neemt enorm toe. In de eerste helft van dit jaar kwamen er al bijna driehonderd meldingen binnen, tegenover 116 in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Eurocross is er een grote schaarste aan antistoffen in het buitenland. De alarmcentrale raadt reizigers die naar een gebied gaan waar rabiës voorkomt dan ook aan om zich vooraf te laten vaccineren.

“Rabiës is een virale infectie van het zenuwstelsel die uiteindelijk en onoverkomelijk leidt tot de dood”, zegt een woordvoerster. “Onze artsen adviseren ten zeerste om vooraf een vaccinatie te nemen als je reist naar gebieden waar rabiës heerst. Met name voor vakantiegangers die reizen naar Zuid-Amerika en Azië is het van belang goed voorbereid op reis te gaan.”

Vorig jaar kwamen er in totaal 450 meldingen binnen over mogelijke besmettingen van rabiës bij Eurocross, die al langer een stijging ziet. De alarmcentrale weet niet waardoor dat komt. “Het kan zijn dat mensen weer of meer verre reizen maken en/of dat men alerter is op wat je moet doen wanneer je gekrabd, gebeten of gelikt bent in een land waar hondsdolheid heerst”, zegt de woordvoerster. Rabiës kan worden verspreid door bijvoorbeeld een kat, hond, aap of vleermuis. De meldingen komen uit Indonesië, Thailand, Colombia, Griekenland en Marokko.

Volgens Eurocross is hondsdolheid normaal gesproken te voorkomen door direct, binnen 24 uur, na contact met een besmet dier een vaccin toe te dienen of indien nodig antistoffen. Maar in veel landen is daar nu een tekort aan, zoals in Sri Lanka en Zuid-Amerika. Wie vooraf thuis al een vaccin haalt, heeft bij een mogelijke besmetting alleen een boosterprik nodig, meldt de alarmcentrale. “Daar moet je misschien even voor reizen, maar die is wel te krijgen zonder dat je terug moet naar huis.”

Het is nog niet voorgekomen dat een vakantieganger die hulp heeft gevraagd aan de alarmcentrale is overleden aan rabiës.