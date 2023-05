"Toen de dokter vroeg of ik een doodswens had, besloot ik mijn leven om te gooien”: op deze manier viel Jo meer dan 120 kilo af

Wat als je hart plots op hol slaat? Cardioloog geeft advies: “Gaat het na een paar minuutjes niet over? Dan kan je enkele trucjes proberen”

Xandee ging drie weken geleden opnieuw onder het mes voor een vierde hartoperatie. “Ik kreeg opnieuw last van hartkloppingen, alsof ik een hartaanval kreeg”, getuigt de zangeres. Zulke hartkloppingen kunnen behoorlijk angstaanjagend zijn. Maar wat kan de oorzaak zijn? En hoe reageer je het best op het moment zelf? Wij vroegen advies aan de bekendste hartspecialist van ons land, Pedro Brugada. “Er is een brede waaier aan hartritmestoornissen, van heel onschuldig tot best gevaarlijk. Maar voor elk ervan zijn er tegenwoordig goede behandelingen.”