“Thuisverpleging rekent soms zorgen aan die ze niet toedient”: fraude puur uit winstbejag, of uit liefde voor de patiënt?

Ziektever­zuim en pak vacatures in woonzorg­cen­trum: wie zal voor oma en opa zorgen?

Het ziekteverzuim in de Vlaamse woonzorgcentra piekt. De eerste drie maanden van dit jaar waren er van de honderd personeelsleden voortdurend gemiddeld zestien afwezig wegens ziekte. Vijf jaar geleden waren er dat maar goed elf. En er was al een tekort aan verpleeg- en zorgkundigen in het rusthuis. Johan Staes, topman van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo) pleit voor maatregelen, willen we dat iemand nog voor oma of opa zorgt.