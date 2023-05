Terug sporten na corona? “Start niet te intensief. Het risico op langdurige covid zou daardoor kunnen stijgen”

We begrijpen pas recent hoe gevaarlijk buikvet kan zijn. Hoe weet je of je er te veel van hebt? En kan je er écht van afkomen?

Die malse zwemband rond het middel is de Russische schurk van de medische wereld: we kennen 'm al langer, maar begrijpen pas recent hoe gevaarlijk buikvet kan zijn. Gelukkig groeit ook het arsenaal aan wapens. Er bestaat méér dan push-ups, weet dokter Servaas Bingé. “Met cortisoltesten en DEXA-scans brengen we buikvet in kaart. Daarna werken we op suiker, alcohol, stress en slaap.”