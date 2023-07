Steken in je hart: onschuldig of gevaarlijk? cardioloog vertelt wanneer je je (geen) zorgen moet maken

Minister Crevits lanceert campagne over gebruik en gevaar van cocaïne

Omdat het gebruik van cocaïne in Vlaanderen toeneemt, lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) samen met het Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) een campagne over de drug. Bedoeling is om mensen via filmpjes op sociale media te informeren en te sensibiliseren over cocaïne.