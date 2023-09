Steeds meer jonge mensen krijgen kanker: hoe komt dat?

Kanker lijkt steeds vaker voor te komen bij jonge mensen. Per jaar overlijden er wereldwijd ruim een miljoen mensen onder 50 aan kanker, toont een grootschalige nieuwe studie. Ook in België maken artsen zich zorgen. “Tumoren op jonge leeftijd zijn ook hier een aandachtspunt.”

Wereldwijd krijgen steeds meer mensen jonger dan 50 te horen dat ze kanker hebben. In 1990 ging het om 1,82 miljoen patiënten, drie decennia later zijn er dat al 3,26 miljoen. Dat is een hallucinante stijging van bijna 80 procent.

Nog volgens de studie overlijden er nu jaarlijks een miljoen mensen onder de 50 aan kanker. Borstkanker komt het vaakste voor en leidt tot de meeste sterfgevallen. Daarna gaat het om kanker aan de luchtpijn, long, maag en darm.

Voor het onderzoek werkten wetenschappers van de Universiteit van Edinburgh in Schotsland samen met een team van de medische faculteit van de Zhejiang Universiteit in Hangzhou in China. Ze analyseerden gegevens vanuit 204 verschillende landen en zijn daarmee de eersten die het issue wereldwijd hebben bestudeerd. Hun bevindingen publiceerden ze in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Oncology.

Wat zijn de oorzaken?

Wellicht zijn er verschillende verklaringen voor deze stijging. Om te weten hoe de vork in de steel zit, willen de experts nog meer onderzoek uitvoeren. Wellicht is er een toename van het aantal screenings, al vermoeden ze dat onze levensstijl er ook iets mee te maken heeft.

“Sinds 1990 zijn de kankerdiagnoses en sterfgevallen bij mensen jonger dan 50 toegenomen”, staat te lezen in het rapport. “Een gezond dieet, stoppen met tabak en alcohol, en meer buitenshuis bewegen kunnen deze tendens verminderen.”

Volledig scherm Wereldwijd leidt borstkanker tot de meeste sterfgevallen bij mensen jonger dan 50. © Getty Images

In België is er (nog) geen stijging, maar het is wél een aandachtspunt

In België ligt de situatie nog wat anders. Volgens de stichting Kankerregister - die de nationale gegevens tot 2020 heeft - neemt het risico op het krijgen van kanker toe met de leeftijd en is er in België onder 50 jaar geen toename.

“De absolute cijfers bij jonge mensen zijn in ons land klein. Maar het kan zijn dat wij die tendens pas later gaan zien”, vertelde professor Hans Prenen, diensthoofd oncologie (UZA), eerder deze zomer al aan HLN. “Toch zijn tumoren op jonge leeftijd ook hier een aandachtspunt. De wetenschap maakt zich daar wel zorgen over. Het wordt ook vaker aangehaald op congressen, zonder al paniek te zaaien. We moeten gewoon alerter zijn voor die doelgroep.”

Als het gaat om verklaringen is Prenen het eens met zijn buitenlandse collega’s. “We zeggen vaak dat genen bepalen dat we kanker krijgen, maar ook ongezonde voeding, een ongezonde levensstijl en omgevingsfactoren zorgen voor een toename.”

“Ik denk dan vooral aan obesitas, wat toch een toenemend probleem is bij kinderen, net als het meer sedentair leven en dus minder bewegen. Ook onze Belgische jeugd leeft nu meer sedentair, maar die effecten zien we pas over tien jaar.”

Lees ook: