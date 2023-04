“Soms krijg je pas enkele weken later last van een whiplash”: vier oefeningen om de pijn te verlichten

“Kleine slokjes drinken de hele dag door verstoort je immuunsys­teem”: wat is intermit­tent drinking? En is het gezond? Coach én nierspecia­list geven advies

Drink jij een hele dag door kleine slokjes van je waterfles, om op het einde van de dag amper een halve fles op te hebben? “Dan kan het van belang zijn om je dorstgevoel te resetten via intermittent drinking”, legt kPNI-coach Siebe Hannosset uit. “Zo las je bewust drinkmomenten in waarbij je écht voldoende drinkt.” Hoeveel water moet je dan drinken en wanneer? En is het niet belangrijk om veel te drinken? Hannosset legt samen met nierspecialist An Deman uit hoe het zit.