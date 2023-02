“Soms is een bloedafname, longfoto of oogpunctie nodig om de oorzaak te vinden”: wat is een irisontsteking en hoe herken je de symptomen?

“Toxische leiders werken je psychologi­sche basisbe­hoef­ten net tegen”: hoe herken je een toxische baas en wat kan je als werknemer doen?

Goed leiderschap is één van de belangrijkste factoren die een burn-out kunnen voorkomen. Een hecht team en een gevoel van verbondenheid helpen werknemers om zich autonoom en zinvol te voelen, en zichzelf te kunnen zijn. Maar dat is lang niet in elk bedrijf het geval, zoals blijkt uit de gebeurtenissen bij Plopsa. Hoe kan je als werknemer slecht of toxisch leiderschap herkennen en hoe ga je daar het best mee om? We vroegen het aan Elisabeth Van Steendam, welzijnsmanager bij Securex.