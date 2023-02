“Soms is een bloedafname, longfoto of oogpunctie nodig”: irisontsteking is meest voorkomende oogontsteking. Hoe herken je de symptomen?

Dermato­loog vergelijkt 10 lippenbal­sems: “Sommige bevatten ingrediën­ten die je best zo weinig mogelijk smeert”

‘Wie lippenbalsem smeert, slikt het ook in’, klinkt het wel eens als waarschuwing. Maar is dat echt schadelijk voor de gezondheid? En waar moet je op letten als je lippenbalsem koopt? “’Natuurlijke’ ingrediënten zijn niet per se altijd veilig of goed voor de gezondheid”, zegt dermatoloog Thomas Maselis, die tien populaire lippenbalsems onder de loep nam.