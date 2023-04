“Sommige werknemers checken hun mails zelfs nog tijdens hun vakantie”: wat als de stress van je werk je te veel wordt?

4 op de 10 werknemers hebben het oplichters­syn­droom. Jij ook?

Doe ik mijn werk slecht? Ergeren mijn collega’s zich aan me? Nu we flexibeler werken, hebben we meer last van het oplichterssyndroom, toont een studie, en dat delen we massaal op sociale media. Vrouwen en één bijzondere leeftijdsgroep lopen het meeste gevaar. Voor welke symptomen moet je uitkijken en raak je er ooit van af? Een loopbaancoach legt het uit. “Voor een deel eindigt dit in een burn-out.”