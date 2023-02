“Sommige mensen kunnen zelfs geen kamerlicht meer verdragen”: Oogarts legt uit wat je aan een regenboogvliesontsteking kan doen

“Je darmen kunnen te veel proteïnen niet verteren”: welke voeding veroor­zaakt winderig­heid? En wat kan je ertegen doen?

We laten allemaal gemiddeld zo'n 12 tot 25 winden per dag. Vaak lees je dat dit een gevolg is van ingeslikte lucht, maar klopt dat ook? “Veel winderigheid ontstaat door voedingsmiddelen die minder goed verteren in je lichaam”, vertelt darmspecialist Danny De Looze. Hij zet op een rijtje welke voeding scheetjes veroorzaakt, geeft raad over wat je ertegen kan doen én scheidt vijf feiten van fabels.