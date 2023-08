Sneller inslapen? Probeer de militaire methode eens

Wat heeft een mens nodig om gelukkig te zijn? Psychothe­ra­peu­te lijst 12 verlangens op: “Verbinding is net zo essentieel voor ons als eten”

Charlotte Fox Weber is hoofd Psychotherapie bij ‘The School of Life’ in Londen. Jarenlang werkte ze met duizenden mensen uit alle lagen van de bevolking. “Zij brachten me allemaal iets bij over wat het betekent om te leven en om mens te zijn.” Vanuit haar ervaringen heeft de psychotherapeute nu onze twaalf diepste verlangens gecatalogeerd. Van liefhebben en erbij horen, tot winnen. “Door die te doorgronden, krijgen we onszelf terug.”