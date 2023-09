Slimmer zitten helpt nek- en rugklachten voorkomen: zes tips voor een goede houding

HLN ShopSteek je nek- en rugpijn niet zomaar op lang rechtstaan, intensief sporten of je drukke levensstijl. Een verkeerde zithouding is dé belangrijkste boosdoener van nek- en rugklachten die nazinderen tot lang na de werkuren. HLN Shop schrijft daarom zes stappen voor die je verlossen van je pijn.

Stap 1: Onderbreek het zitten

Rugpijn is één van de meest voorkomende thuiswerkblessures. Té lang stilzitten doet je bekken naar achter kantelen en trekt je onderrug bol. Die houding zet je spieren, gewrichtsbanden en tussenwervelschijven flink onder druk, met vervelende lage rugpijn tot gevolg.

Uit onderzoek blijkt dat regelmatig een korte pauze nemen rugklachten beduidend helpt verminderen. Stel je timer in en neem elk halfuur de tijd om het zitten te onderbreken. Haal een glas water, laad de vaatwasser uit of doe een korte stretchoefening. Je rug zal je dankbaar zijn.



Stap 2: Kies de juiste stoel

De meeste werkplekken zijn voorzien van bureaustoelen en dat is niet zomaar. Een ergonomische bureaustoel stimuleert een correcte zithouding en helpt rug- en nekklachten voorkomen. Dat kan je van een simpele keukenstoel helaas niet zeggen. Hoe je een goede bureaustoel herkent?

• Let erop dat de zitting én de rugsteun in hoogte verstelbaar zijn, het liefst met hendels die je al zittend makkelijk kan bedienen.

• De bolling in de rugleuning moet de holte in je lage rug goed ondersteunen. Dit kan je makkelijk checken aan je broeksriem: de lage rugsteun moet net boven je riem uitkomen.

• Zorg ervoor dat er wat ruimte is tussen de zitting van je stoel en je knie. Een eenvoudig trucje: als je vuist tussen je stoel en je knieholte past, zit je goed.

• In hoogte verstelbare armsteunen zijn een plus: in de ideale werkhouding vormen je ellebogen een hoek van 90 graden.

• Je stoel moet uitnodigen tot bewegen: denk aan draaibare wieltjes en een leuning die je bewegingen ondersteunt.



Stap 3: Neem een goede zithouding aan

Maar zelfs op een goed ingestelde stoel kan je verkeerd zitten. Bij de ideale zithouding staan je voeten stevig op de grond en is je gewicht gelijk verdeeld over de beide bekkenhelften. Je dijen vormen een hoek van 90 graden met je knieën en je bovenbenen hellen licht af.

Houd je rug in de zogenaamde ‘neutrale’ positie. Hoe je dat doet? Maak je rug eerst volledig bol, daarna hol en keer dan terug naar het midden. Je rug neemt nu een licht holle positie aan: ideaal.

En last but not least: ook je schouderpositie doet ertoe. Trek je schouders niet op, maar laat ze ontspannen naar beneden hangen en tegen de rugleuning rusten.

Stap 4: Zet je computerscherm op de juiste plek

Levert een lange werkdag jou steevast een stramme nek op? Dan is de kans groot dat jij je nek in een onnatuurlijke positie houdt. Een verkeerd geplaats computerscherm kan ervoor zorgen dat jij je nek voortdurend moet strekken of buigen. In de ideale werkwereld staat je scherm recht voor je, met de bovenkant op ooghoogte en op een armlengte afstand.

Ook werken op een laptop is nefast voor je nek. Je scherm staat dan simpelweg te laag. Een laptopstaander biedt een snelle oplossing, idealiter in combinatie met een extern toetsenbord. Plaats je klavier recht voor je, op zo’n 15 centimeter van de tafelrand. En tot slot: klem je tijdens het bellen je telefoon tussen je schouder en nek? Dan helpt een handsfree headset je nek te ontlasten.

Stap 5: Ontspan je spieren

Stress jaagt de spierspanning in je lijf omhoog. Neem ook op drukke werkdagen geregeld een pauze en maak dan tijd voor een korte stretchoefening om je spieren los te maken (en pijn te voorkomen). Is het kwaad al geschied? Een warm kersenpitkussen of een warmwaterkruik op de pijnlijke plek haalt de scherpe kantjes ervan af.

Oefening: Zet je op de grond. Plaats je linkerhand over je rechterdijbeen en je andere hand achter je. Draai langzaam naar rechts, zodat je naar achteren kijkt. Ga vervolgens weer recht zitten en doe hetzelfde aan de andere kant. Herhaal vijf keer.

Stap 6: Zorg voor voldoende bewegingsvariatie

Een goede zithouding is goud waard. Maar ook dan blijft variatie de sleutel om rug- en nekklachten te voorkomen. Urenlang dezelfde houding aannemen belast onvermijdelijk je rug en nek. Je kan dus gerust even doorgezakt zitten, je benen kruisen of een gekke houding aannemen. Zolang je het grootste deel van de dag maar juist zit.

Een goede zithouding helpt trouwens niet alleen bij pijnklachten. Het verscherpt volgens onderzoek ook je focus én boost je metabolisme. Niks dan voordelen dus!

