Sigrid (63) heeft borstkanker: “Mijn oncoloog vroeg hoeveel alcohol ik dronk, elke dag een glaasje zei ik”

“Sommige mensen worden echt wakker van de pijn in hun polsen": wat is het carpaletun­nel­syn­droom waar 1 op de 11 vrouwen en 1 op de 25 mannen aan lijdt?

Heb je weleens het gevoel dat je handen hun kracht verliezen? Heb je regelmatig last van tintelingen na een dag tokkelen achter je laptop of op je smartphone? En heb je soms pijn in je polsen? Misschien ben je dan wel één van de 11 vrouwen of één van de 25 mannen die last heeft van het carpaletunnelsyndroom. “Bij 60 procent van de gevallen komt het zelfs in beide handen voor”, vertelt hand- en polschirurg Mariëtta Bertleff. Hoe herken en voorkom je het?