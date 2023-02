Selena Gomez wijst lupus-medicatie aan als oorzaak gewichtstoename, maar wat houdt die ziekte in? “De aandoening treft 1 op de 2.000 mensen”

Wat is de beste manier om je geslachts­de­len te wassen?

Tegenwoordig zie je heel wat reclame voor zeep voor de private parts. Maar is zo’n aparte zeep wel nuttig, en hoe was je jouw geslachtsdelen nu het best? Zijn er grote verschillen tussen de beide geslachten? En wat mag je absoluut niet doen bij het reinigen van een penis of vagina? “Een zure omgeving vormt niet voor niets een prima bescherming tegen indringers zoals schimmels en gistjes”, zegt dermatoloog Thomas Maselis.