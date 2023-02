Selena Gomez verdikte door medicatie voor lupus, maar wat houdt die ziekte in? “Lupus heb je voor het leven, maar veelbelovende medicatie is op komst”

Professor weerlegt hardnekki­ge misverstan­den over gewrichts­pij­nen: “Reuma is géén ouderdoms­ziek­te”

Zeker met het ouder worden klagen we allemaal weleens over gewrichtspijnen. Daarbij denken we weleens aan reuma, maar wat die aandoening precies is en welke behandelingen verlichting kunnen brengen, weten we niet echt. Daarom schreef reumatoloog prof. dr. Peggy Jacques (UZ Gent) het boek ‘Reuma, van 1 tot 101 jaar’. In Primo legde ze ook haarfijn uit wat reuma is en wat eraan gedaan kan worden.