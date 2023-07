“RSV tweede grootste doodsoorzaak onder zuigelingen”, maar vaccin biedt hoop: infectioloog beantwoordt vier vragen

Elk jaar verdrinken 20.000 mensen in Europa, bij één op vier speelt alcohol een rol

Minstens 20.000 mensen in de Europese regio verliezen elk jaar hun leven door verdrinking. “Dat is te voorkomen”, zegt Hans Kluge, Europees directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie. De Verenigde Naties kozen 25 juli als Werelddag ter Voorkoming van Verdrinking. Hij wijst erop dat in een kwart van de gevallen van verdrinkingsdood alcoholmisbruik in het spel is.