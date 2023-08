Psychofarmaca om beter te slapen slik je niet zonder risico: “Niet alleen angst of boosheid voel je minder sterk, maar ook blijdschap, tevredenheid en liefde”

Afslank­thee die wereldwijd verkrijg­baar is in opspraak door verboden erectiemid­del

De afslankthee met de naam FXSLIM Lady&Man komt in Nederland in opspraak én wordt zeer sterk afgeraden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De thee is wereldwijd en dus ook in België verkrijgbaar. Over welke thee gaat het? Welke ingrediënten moet je onthouden als gevaarlijk? En wat zijn de bijwerkingen waarvoor je moet oppassen?