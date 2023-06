Psychiaters zien narcisme bij moordverdachte Jürgen D., prof legt uit hoe je het herkent: “Een narcist zal nooit zelf naar een psycholoog stappen”

“Let niet op hoe iemand iets zegt, maar op wàt hij zegt”: leugenex­pert legt uit hoe je een leugenaar kan ontmaske­ren

Fraai schouwspel in ‘De Verraders’: Issam wordt afgerekend op een leugen door Verrader Jamie-Lee, die zelf staat te liegen en te bedriegen. En niemand van de Bondgenoten die al dat gelieg doorheeft. Niet abnormaal, volgens dr. in de rechtspsychologie Glynis Bogaard. “Je kan een leugenaar moeilijk ontmaskeren op basis van gedrag of lichamelijke reacties.” Hoe kan je dan wel weten of iemand liegt? De psychologe legt uit.