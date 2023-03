“Plots kreeg ik een oorprop, maar de doofheid ging niet weg”: Rob (43) moest zijn job opgeven door de ziekte van Ménière

3 op de 4 krijgen ooit last van pijnlijke aambeien: proctoloog legt uit hoe je ze kan voorkomen en behandelen

Iedereen heeft aambeien, en dat is maar goed ook. “Mocht je geen aambeien hebben en je springt, hoest of lacht, dan zou je stoelgang verliezen of windjes laten”, zegt proctoloog Bart Van Geluwe. Maar helaas kunnen die aambeien bij het merendeel van de mensen ook pijnlijk worden. De dokter legt uit wat je er zelf best aan kunt doen.