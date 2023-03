“Peyronie komt meestal op latere leeftijd voor, en kan een vervelende pijn geven”: Wat is de oorzaak van een plotse hoek in je penis en wat doe je eraan?

Waarom vapen steeds meer jongeren? “Mij maak je niet wijs dat al die kleurtjes en smaken er zijn om verstokte rokers te helpen met stoppen”

Het aantal jongeren die regelmatig vapen, is verdubbeld sinds 2019. Wegwerpvapes in flashy kleurtjes en exotische smaken zijn razend populair bij tieners, maar hoe kan dat, aangezien de verkoop ervan verboden is onder de 18 jaar? “De tabakslobby is erin geslaagd het muffe imago van sigaretten in een jong en fruitig jasje te steken”, zegt Suzanne Gabriëls van Stichting tegen Kanker.