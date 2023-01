Petra (40) lijdt net zoals Céline Dion aan het zeldzame stiff-person-syndroom: “Ik heb mijn eigen diagnose moeten vaststellen”

Begin december kondigde Céline Dion in tranen aan dat ze haar tournee niet kan hernemen. Er is namelijk een neurologische aandoening bij haar vastgesteld, het stiff-person-syndroom. Een aandoening, die één op de miljoen mensen treft. De Belgische Petra (40) kreeg dezelfde diagnose, en getuigt erover in Dag Allemaal. “Ik kon niets meer. Mijn man moest mij zelfs naar het toilet dragen.”