Pedro Elias lijdt aan hypochondrie of ziektevrees, en hij is niet de enige: “Steeds meer mensen vragen hulp voor angststoornissen”

In ‘Patiënt Pedro’ had Pedro Elias (48) het over de angststoornis die het hem en zijn omgeving behoorlijk moeilijk maakt. Maar hij is lang niet de enige die af te rekenen krijgt met irrationele angst. Volgens recente cijfers zou zelfs één op de vier Belgen het daar moeilijk mee hebben. “Nog te veel mensen durven de stap naar professionele hulpverlening niet te zetten”, zegt klinisch psychologe en therapeute Kim Peters in Primo. “Nochtans kan dat hun levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.”