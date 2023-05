Partners van mensen met een psychische aandoening voelen zich vaak in de kou staan: “Mijn vrouw had een depressie, en mensen praatten enkel over het weer...”

“Om écht goede relaties te onderhou­den, moeten we keuzes maken”: daarom is het niet erg om een vriend­schap te verbreken (en zo doe je dat)

Nadat journaliste Raounak Khaddari (29) met een berichtje een vriendschap verbrak, bleef het knagen: had ze het anders moeten aanpakken? Was zij een slechte vriendin? En wat is er eigenlijk nodig voor een goede vriendschap? Ze schreef een boek over wat vriendschap is en hoe we betere vrienden worden, voor elkaar en voor onszelf. Hieronder vind je een voorpublicatie: “We krijgen mee dat we niet moeten ruziën, terwijl ruziemaken soms juist heel goed kan zijn.”