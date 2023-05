“Parkinson is werelwijd de snelst groeiende ziekte”: nieuwe test maakt vroege opsporing mogelijk

Acteur Michael J. Fox kreeg op 29-jarige leeftijd te horen dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt. In de documentaire ‘Still’, nu te zien op Apple TV+, vertelt hij hoe de ziekte al meer dan dertig jaar zijn leven bepaalt. Want omdat niet gekend is hoe parkinson ontstaat, zijn ook de behandelingen beperkt. Maar er is goed nieuws: met een nieuwe test kunnen neurologen de ziekte veel vroeger opsporen. Prof. dr. Santens (UZ Gent) legt uit wat de symptomen zijn, hoe de test werkt en wat die betekent voor toekomstige behandelingen.

“Niet veel mensen kennen de ziekte van Parkinson goed”, aldus Patrick Santens, neuroloog aan het UZ Gent en hoogleraar neurologie aan de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in bewegingsstoornissen. “Nochtans is parkinson geen zeldzame ziekte, zeker de laatste tijd niet meer. In België zijn er ongeveer 35.000 à 40.000 patiënten met parkinson. Velen associëren het ziektebeeld met oudere mensen, maar we zien de symptomen ook in toenemende mate bij dertigers en veertigers. Het is wereldwijd de snelst groeiende neurologische ziekte. Hoe dat komt, weten we niet. Misschien spelen bepaalde omgevingsfactoren een rol in het ontstaan van parkinson, maar welke dat precies zijn, is nog onduidelijk. Pesticiden in de lucht en in voeding, bijvoorbeeld, beschouwen we op dat vlak als zeer verdacht.”

Zenuwcellen in de hersenen sterven af

“Parkinson is een progressieve chronische ziekte waarbij zenuwcellen in onze hersenen verloren gaan. Een arts stelt de diagnose op het moment dat de bewegingen van de patiënt veranderen. Hun bewegingen zijn dan trager en kleiner dan normaal. Patiënten zetten bijvoorbeeld kleinere stapjes of hebben een kleiner handschrift. Omdat bewegen moeilijk is, doen ze dat ook minder. Beven is een bekend symptoom, maar is eigenlijk niet het belangrijkste. Niet elke patiënt beeft, dus we kijken vooral naar die tragere, kleinere bewegingen. Wanneer de ziekte een bepaalde ernst bereikt, hebben de symptomen een grote impact op het dagelijkse leven van de patiënt.”

Al tientallen jaren andere symptomen

Dokter Santens schetst de context van het nieuwe onderzoek. “De laatste tien jaar kwamen we tot de conclusie dat mensen met bewegingsproblemen eigenlijk al vele jaren – soms tientallen jaren – andere symptomen vertonen. Wanneer we vandaag de diagnose van parkinson stellen, gebeurt er al heel veel in het hele lichaam van de patiënt, en niet alleen in de hersenen.”

“Parkinson begint bij velen buiten het zenuwstelsel. Jaren voor mensen motorische symptomen ontwikkelen en de diagnose krijgen, hadden ze al afwijkingen in de neus of in de darmwand. Wanneer we bij een patiënt met de ziekte van Parkinson vroegere symptomen navragen, melden ze bijvoorbeeld constipatie of een verlies van geur. Dat was het begin van de ziekte, maar niemand merkte dat op. Iedereen heeft wel eens constipatie en denkt daarbij niet onmiddellijk aan parkinson. Er gaat dus een heel lang stadium aan de diagnose vooraf, een periode waarin we niet ingrijpen.”

“Een specifiek symptoom dat optreedt voor de motorische symptomen, is een remslaapgedragsstoornis waarbij mensen hun – meestal angstige – dromen uitleven. Dat is de eerste manifestatie van parkinson in de hersenen. Mensen beginnen te roepen en te slaan in hun slaap of springen soms uit bed. Wanneer we dat verhaal horen, ondersteunt het de diagnose. Naar dat soort premotorische symptomen gaat de laatste jaren veel aandacht. Want als we ooit iets willen doen aan de verdere ontwikkeling van parkinson, moeten we die mensen met vroege symptomen sneller detecteren. We kunnen hen dan behandelen in een voorstadium, of op z’n minst in een vroeg stadium van de ziekte.”

Een biomarker voor parkinson

“Om met zekerheid te zeggen dat vroege, vage symptomen zullen leiden tot een ziekte, heb je iets meetbaar nodig. Een stof in het bloed of in het hersenvocht bijvoorbeeld, waarvan we kunnen zeggen: als die er is, dan zijn we voldoende zeker dat die mensen de ziekte zullen ontwikkelen. Dat heet een biomarker. Voor parkinson is die biomarker het alfa-synucleïne-eiwit dat voorkomt in zenuwcellen in de hersenen. Iedereen heeft dat eiwit, maar wat het doet in normale omstandigheden weten we niet.”

“Bij mensen met parkinson krijgen die eiwitten een andere configuratie. Ze veranderen van vorm en beginnen aan elkaar te plakken. Ze stapelen zich op in de zenuwcellen als eiwitnestjes. We proberen dat nu te linken aan de oorzaak van parkinson. Het idee is dat het aan elkaar klitten ervoor zorgt dat de zenuwcellen minder goed werken en uiteindelijk afsterven, waardoor de problemen ontstaan. Dat is nu een piste voor onderzoek voor een beschermende behandeling: hoe remmen we dat proces af?”

Nieuwe test

Het vakblad The Lancet Neurology publiceerde deze maand een onderzoek van een consortium van wetenschappers rond parkinson. “In dit nieuwe onderzoek ontwikkelden de onderzoekers een test. Daarmee onderzoek je het lumbale vocht (uit het lage deel van de wervelkolom) dat je via een ruggenprik afnam. Dat lumbale vocht is een afgeleide van het hersenvocht en het weerspiegelt wat er zich afspeelt in de hersenen. In dat vocht kan je dan de slecht gevormde pathogene eiwitten detecteren.”

“Met de test kunnen we met voldoende nauwkeurigheid zeggen dat iemand die nog geen motorische symptomen heeft, die wel zal ontwikkelen. We kunnen veel beter in een vroeg stadium de diagnose stellen en zullen minder patiënten over het hoofd zien of de verkeerde diagnose stellen.”

“Ook mensen die dankzij een genetisch onderzoek weten dat ze drager zijn van een genetische variant van parkinson, maar niet weten of ze de motorische symptomen zullen ontwikkelen, krijgen zekerheid. Alleen voor een kleine groep patiënten met een genetische variant waarbij er geen eiwitnestjes ontstaan, kan de test niet helpen om bijvoorbeeld al vroeger medicatie te geven. Het nieuwe onderzoek vertelt ons ook niets over hoe parkinson ontstaat. Wel kunnen we nu dus met grote zekerheid identificeren wie de motorische symptomen van parkinson zal ontwikkelen, wat leidt tot meer homogene groepen voor onderzoek naar preventieve en remmende behandelingen.”