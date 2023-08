Papieren rietjes schadelijk voor gezondheid en milieu: 90 procent van aangeboden merken in België bevat PFAS

10 producten vergeleken: “Pijnstil­ler is de helft goedkoper in de online apotheek dan in de fysieke”

Geneesmiddelen, vitaminesupplementen of verzorgingsproducten blijken bij de fysieke apotheek doorgaans een pak duurder te zijn dan online. HLN vergeleek de prijzen van 10 populaire medicijnen en verzorgingsproducten, en zag het prijsverschil tussen de goedkoopste online apotheek en de fysieke apotheek soms zelfs oplopen tot ruim vijftig procent. “Maar let op”, zegt Michael Storme van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). “Wat beter is voor de portemonnee, is niet altijd beter voor je gezondheid.”