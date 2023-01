Paniek! 1 op 4 staat ooit - plots - doodsangsten uit. “Je sterft er niet van, maar het voelt wél zo”

Oproep Lezersop­roep: heeft jouw kind mogelijk astma door het koken op gas?

Alarmerende cijfers uit een nieuwe studie: naar schatting 15.000 kinderen in ons land zouden astmasymptomen hebben gekregen door koken op gas. Is de schadelijke uitstoot een mogelijke oorzaak voor de klachten van jouw kind of van jezelf? Dan willen we graag jouw verhaal optekenen: contacteer onze journaliste op ariane.de.borger@dpgmedia.be.

9 januari