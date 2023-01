Opvallend neus- en oorhaar en stekelige wenkbrauwen: waarom krijgen oudere mannen dik haar op vreemde plaatsen?

Een paar lange haren die uit een neus bengelen. Of een bosje haar dat plots uit een oor ontspruit. Bij het ouder worden krijgen veel mannen last van haargroei op de meest onverwachte plaatsen. Maar hoe komt het eigenlijk dat onopvallende haren plots zo zichtbaar worden? En is het een goed idee om ze uit te trekken? Wij vroegen raad aan dermatoloog Thomas Maselis.

“Vanaf de leeftijd van 30 zien we dat heel wat mannen plots langere haren krijgen op de meest verrassende plaatsen. Het gaat dan vooral om erg dikke haren in de neus, oren of op de wenkbrauwen”, begint dokter Maselis. “We vermoeden dat mannelijke hormonen zoals testosteron daarvoor aan de basis liggen.”

Hoe werkt het precies?

“Iedereen, zowel man als vrouw, heeft op zijn hele lichaam zogenaamde vellushaartjes. Dat zijn hele kleine en zachte haartjes, die niet langer zijn dan twee à drie millimeter. Bij mannen gebeurt er vanaf de puberteit echter iets speciaals. De vellusharen gaan zich door het mannelijke hormoon dihydrotestosteron ontwikkelen tot dikke haren, bijvoorbeeld op de kin, wangen en borst.”

“ We vermoeden dat dihydrotestosteron jarenlang blijft inwerken op de haarzakjes over het hele lichaam. Daardoor kunnen er bij sommige mannen progressief dikke haren ontstaan op nieuwe en ongewone plaatsen, zoals de oren.” Dat is dus een gevolg van een hormoon dat zich al jarenlang aan het opbouwen is.

Waarom worden andere mannen dan kaal?

“Dat is dan weer een totaal ander effect van testosteron”, zegt Maselis. “Je moet weten dat je haar groeit in een cyclus. Eerst groeit je haar ongeveer 800 dagen, dan gaat het 200 dagen in rust, en daarna valt het uit. Na een korte periode van rust begint de cyclus vervolgens opnieuw. Als je een genetische aanleg hebt voor kaalheid, zal testosteron er juist voor zorgen dat die cyclus verkort op bepaalde plaatsen, zoals bovenop de schedel. De cyclus wordt korter en korter, totdat de haren nog amper zichtbaar zijn.”

Mag je de dikke haartjes verwijderen?

“De haartjes in je neus en oor hebben wel degelijk een nut. Ze zuiveren de lucht van stofdeeltjes en pollen, of houden vuiligheid buiten. Ik snap echter wel dat dikke neusharen niet zo beeldig bij je look staan. Het is dan ook geen probleem om ze bij te knippen of te trimmen. Je kan ze ook laten weglaseren. Daarbij maakt een specialist de pigmentcellen in de haarzakjes heel warm, zodat de wortel verbrandt. Maar opgelet: deze techniek werkt wel alleen bij donkere haren. Lichtere haren bevatten daarvoor te weinig pigment.”

En wat met de haren uittrekken met een pincet? “Dat raad ik af, zeker in de neus. Je veroorzaakt met het uittrekken een wondje waar bacteriën in kunnen groeien. Zo krijgen puistjes sneller de kans om zich te vormen, en dat wil je natuurlijk vermijden.”

Lees ook