OPROEP. Welke vragen heb jij over haarverlies?

We gebruiken teveel desinfec­tie­mid­de­len sinds de pandemie: dat is ongezond

“Veeg er nog snel even met een doekje overheen”. Tijdens de pandemie is er zo lang extra aandacht geweest voor schoonmaken, dat het voor heel wat mensen ondertussen een tweede natuur is geworden. Het gebruik van desinfectiemiddelen is dan ook sterk verhoogd. En dat is niet noodzakelijk goed nieuws, aldus een nieuwe wetenschappelijke studie in Environmental Science & Technology.