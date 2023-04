OPROEP. Weet je ook niet hoe je dat buikje kwijtraakt? Stel hier dan je vraag

Tuberculo­se is terug van nooit weggeweest: “Je krijgt de ziekte alleen door nauw contact met iemand die erg besmette­lijk is”

Tuberculose of tbc is op dit moment covid aan het verdringen als de dodelijkste infectieziekte ter wereld en ook in België wordt een stijging opgetekend. Daarvoor waarschuwt de Damiaanactie naar aanleiding van Wereldtuberculosedag vandaag. Hoe raak je besmet? Hoe ziek word je? Prof. Pascal Van Bleyenbergh (UZ Leuven) zet alles voor ons op een rijtje. “Tuberculose is hier relatief zeldzaam, maar niet verdwenen.”