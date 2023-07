OPROEP. Ben jij veel afgevallen? Laat ons weten hoe je dat hebt gedaan

Kan maaltijden op het vliegtuig overslaan helpen tegen een jetlag?

Wie deze zomer naar een verre bestemming vliegt, moet zijn horloge heel wat uren vooruit of achteruit draaien. Niet alleen je slaap-waakritme wordt daardoor verstoord, ook je hongergevoel zal even de kluts kwijt zijn. Kan de normale maaltijden overslaan voor en tijdens de vlucht helpen om die jetlag te voorkomen of het gevoel te verminderen? Voedingsdeskundige Heleen Becuwe legt uit.