Op WK vrouwenvoetbal dragen spelers halsband om ‘veilig te kunnen koppen’, maar Red Flames-dokter is (nog) niet overtuigd

“Hepatitis C is een stille moordenaar”: hoe herken je deze ziekte waaraan elk jaar 300 Belgen sterven?

Wereldwijd zijn zo’n 70 miljoen mensen besmet met Hepatitis C en elk jaar sterven er in ons land 300 mensen aan de ziekte. Nochtans is het perfect op te sporen én te behandelen. “Gebeurt dat niet, dan loop je het risico om levercirrose of leverkanker te ontwikkelen”, zegt dokter Stefan Bourgeois. Hoe besmettelijk is de ziekte? En hoe weet je of je het hebt?