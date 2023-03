“Niet alleen de dikte van je kussen, ook het materiaal ervan kan je nachtrust verstoren”: zo kies je het perfecte hoofdkussen

Het juiste hoofdkussen heeft meer invloed op je slaap dan je denkt. “Een goed hoofdkussen is net zo belangrijk als een goede matras voor de slaapkwaliteit”, zegt neuroloog en slaapexpert Inge Declercq. “Vaak vragen we patiënten die een nachtje komen slapen in het slaapcentrum van het UZ Antwerpen om hun eigen hoofdkussen mee te brengen. Enerzijds is dit omdat je eigen hoofdkussen voor geborgenheid zorgt als je op een vreemde plek gaat slapen, maar anderzijds geeft het onze slapers de kans een gelijkaardige slaaphouding als thuis te hebben.”

“Een goede slaaphouding is belangrijk voor een goede nachtrust. Je matras zorgt voor de ondersteuning van je lichaam en wervelkolom, je hoofdkussen ondersteunt je nek en hoofd. Om tot een goede slaaphouding te komen, is het belangrijk dat je volledige wervelkolom in een goede fysiologische curve ligt. Het hoofdkussen is hierbij essentieel om een volledige ergonomische houding aan te nemen, zodat je lichaam volledig tot rust kan komen als je slaapt.”

Nek onder spanning

Een verkeerd hoofdkussen kan niet alleen tot onrustige nachten leiden, maar je ook lichamelijke klachten bezorgen. “Zo kan een te hoog kussen je bijvoorbeeld hoofdpijn geven omdat je nek onder spanning komt”, aldus Declercq. “Een te laag kussen kan bij zijslapers eventueel schouderproblemen veroorzaken door een verkeerde ondersteuning. En buikslapers kunnen met een te dik kussen last hebben van ademhalingsproblemen en/of spierspanning.

Quote Voor een goede nachtrust is het belangrijk om het niet te warm aan het hoofd te hebben. Je lichaam moet ’s nachts voldoende kunnen afkoelen. Neuroloog en slaapexpert Inge Declercq (UZA)

“Toch is het niet alleen de dikte van het kussen dat eventueel de nachtrust kan verstoren of voor lichamelijke klachten zorgt. Ook het materiaal van het hoofdkussen kan problemen geven: een kussen van veren of dons kan bij mensen met allergieën een verstopte neus, gezwollen keel en/of hoestklachten veroorzaken. En bepaalde types schuim in hoofdkussens maken dat het hoofd warm krijgt tijdens de nacht, wat ook de nachtrust kan verstoren. Voor een goede nachtrust is het belangrijk om het niet te warm aan het hoofd te hebben. Je lichaam moet ’s nachts voldoende kunnen afkoelen, dus warmte kunnen afgeven om goed te kunnen slapen.”

Welving van je wervelkolom

Eenvoudig is het niet om het perfecte hoofdkussen te vinden. Er is niet één type dat iedereen een zalige nachtrust kan bezorgen. “Om een goed hoofdkussen te vinden, moet je echt je tijd nemen”, adviseert Declercq. “Bestel het dus niet te snel online. Zelfs als je tevreden bent van je kussen maar bijvoorbeeld een nieuw wilt omdat het versleten is, doe je er goed aan om toch naar een speciaalzaak te gaan. Je lichaam verandert en dus kan een kussen dat jarenlang goed voor je geweest is plots toch niet meer zo comfortabel zijn.”

“Steeds meer speciaalzaken werken ook samen met kinesisten of ergotherapeuten, wat zeker een meerwaarde kan zijn. Zij kunnen de welving van je wervelkolom tijdens jouw slaaphouding controleren en zien meteen welke dikte en vorm van kussen ideaal zou kunnen zijn om hoofd en nek goed te ondersteunen.”

“Idealiter kies je voor een beddenwinkel waar ze een gelijkaardige matras en -bodem in de showroom hebben als bij jou thuis. Zo is het makkelijker om het perfecte kussen te vinden, want je hoofd zou tijdens het slapen ongeveer in een rechte lijn met je ruggengraat moeten liggen. Bij de minste spanning in de nek of het hoofd is het al meteen duidelijk dat het geen goed kussen voor je is. Niet alleen je lichaam op de matras, maar ook je nek en hoofd op het kussen moeten zalig kunnen neervlijen en alle spanning kunnen loslaten.”

Verschillende slaaphoudingen

“Je favoriete slaaphouding is belangrijk bij het uitzoeken van een hoofdkussen, maar eigenlijk slaapt bijna niemand de hele nacht in dezelfde houding. De meeste mensen wisselen ’s nachts tussen een zijhouding en een rugligging. Op de buik lig je doorgaans in een oncomfortabele positie. Een goed kussen moet dus comfortabel aanvoelen in verschillende houdingen. Slaap je steeds op je zij, dan is het belangrijk dat je nek voldoende ondersteund wordt. Voor een rugslaper is het dan weer belangrijk dat het hoofd niet te ver naar voren of achteren buigt.”

“Ietwat voorgevormde kussens met een verhoogde vorm ter hoogte van de nek en een wat lager deel voor het hoofd zijn voor veel mensen vaak een comfortabele keuze. Al hangt het in dat geval ook nog af van het materiaal dat erin zit. Persoonlijk vind ik kussens van natuurlijke latex het aangenaamst: dit materiaal is soepel, maar tegelijkertijd behoudt het zijn vorm, zodat je nek en hoofd in de juiste ergonomische houding blijven liggen. Daarnaast heeft dit materiaal ook het voordeel van een goede ventilatie zodat je hoofd het niet te warm krijgt ’s nachts. Kussens van natuurlijk latex zijn misschien wel iets hoger van prijs, maar zijn doorgaans wel erg kwalitatief en gaan lang mee.”

Quote Vaak kiezen mensen voor syntheti­sche materialen zoals polyester omdat ze de kussenslo­pen dan niet moeten strijken, maar die hebben geen goede ventilatie en vochtaf­drij­ving. Neuroloog en slaapexpert Inge Declercq (UZA)

Hoelang je geniet kan hebben van een goed hoofdkussen hangt niet alleen af van de kwaliteit. “Belangrijk is ook de hoes rond het kussen”, verduidelijkt Declercq. “Kies voor een kussen waarvan je de beschermhoes kunt afnemen en wassen op 60°C. En was het regelmatig! Hetzelfde geldt voor de kussensloop.”

“Voorts is het aangeraden om voor je kussenslopen de voorkeur te geven aan natuurlijke materialen zoals katoen, linnen, lyocell… zodat je hoofd het niet te warm krijgt ’s nachts. Vaak kiezen mensen voor synthetische materialen zoals polyester omdat ze de kussenslopen dan niet moeten strijken, maar die hebben geen goede ventilatie en vochtafdrijving. Zeker voor mensen die makkelijk zweten is het geen goed idee om voor kussenslopen van polyester te kiezen.”

Lukt het zelfs met het perfecte kussen niet om goed te slapen, dan kan een ligkussen volgens Declercq mogelijk een extra oplossing bieden. “Zeker voor zijslapers kan zo’n ligkussen – wat eruitziet als een lange, dikke worst van 1m20 – handig zijn omdat je er je armen rondom kunt klemmen en het tussen je knieën kan steken zodat de wervelkolom in een rechte lijn komt te liggen. Een ligkussen helpt om je houding te stabiliseren zodat je makkelijker de slaap zal vatten. Tenminste als je voor een ligkussen gevuld met een zacht natuurlijk materiaal kiest. Sommige ligkussens zijn gevuld met korreltjes, maar die verschuiven te veel waardoor je lichaam geen ontspannen houding aanneemt.”

Onderzoek: Over deze vijf kussens zijn consumenten tevreden De Britse consumentenorganisatie ondervroeg online ruim 2.000 consumenten naar hun favoriete merk van hoofdkussen en liet hen de kussens beoordelen op comfort en prijs-kwaliteitverhouding. Over deze selectie van merken van hoofdkussens is men tevreden. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: