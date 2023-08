Niet alle pijnpatiënten komen in aanmerking voor een ketaminekuur: wie dan wel? En is er altijd garantie op succes?

Mag je sporten met rugpijn? Kinesist geeft advies: “Let op met deze sporten. Ze verhogen de kans op klachten”

Stel: je hebt last van je rug, maar je wilt nog in beweging blijven. Zwemmen zou in dat geval een goed idee zijn, maar welke sporten doe je beter niet? En wegen de voordelen van sport op tegen de nadelen? Sportkinesitherapeut, Wouter Claesen, gespecialiseerd in het revalideren na rugblessures bij sporters, geeft antwoord. “Bij veel mensen verdwijnt de rugpijn tijdens het sporten en voelt de rug nadien zelfs beter aan.”