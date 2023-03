Nick viel in een jaar tijd 19 kilo af: “Ik heb de ideale win-win gevonden”

Topkine­sist Lieven Maesschal­ck beant­woordt 10 sportvra­gen: "Stevig wandelen verbrandt meer vet dan lopen"

Ben je wel goed bezig, als je spierpijn hebt na een training? Ga je het best ’s morgens of ’s avonds lopen? En wat is nu het meest efficiënt om vet te verbanden: wandelen of joggen? Er bestaan nogal wat misverstanden over sport. Topkinesist Lieven Maesschalck helpt ze aan de hand van tien prangende sportvragen graag de wereld uit.