“Wie vaak achter een scherm zit, doet dat meestal in de verkeerde houding”: steeds meer (jonge) mensen krijgen nekbult

Wondje op je huid in dit warme weer? Pas op voor wondroos: “Door de gifstoffen van de bacteriën kan je huid echt kapot gaan”

Pijnlijke rode plekken, een gezwollen en warme huid waar soms blaren op verschijnen: het zijn de symptomen van wondroos, een veelvoorkomende huidinfectie die zelfs tot ziekenhuisopname kan leiden. Maar wat is wondroos precies en hoe voorkom je het? Dermatologe Annelies Avermaete geeft tekst en uitleg. “Peuter niet in je neus, want dan kan je wondroos in je gezicht krijgen.”