Nek- en rugklachten door whiplash? Kinesist Lieven Maesschalck: “Draag liever geen nekkraag, want daardoor verslappen je spieren”

Geplaagd door rugpijn? Fysiothera­peut toont 7 verlossen­de oefeningen

Iedereen heeft weleens last van zijn rug, maar soms wordt dat chronisch. Om rugpijn te verminderen moet je je héle lichaam versterken, zegt kinesist Rogier Nelis. Hij geeft zeven oefeningen voor een gezonde rug. “Mensen maken zich vaak grote zorgen over hun pijn. Maar als een hernia of een andere kwetsuur is uitgesloten, zijn stijve spieren vaak de oorzaak. Die verhelp je door te bewegen.”