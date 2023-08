Nadia (60) getuigt over haar strijd tegen overgewicht: “Rond mijn 50ste kwam ik 17 kilo bij, maar nu heb ik mijn ideale maat”

15 werkdagen per maand en maandloon tot 10.000 euro bruto: meer en meer verpleeg­kun­di­gen worden zelfstan­dig

Uit cijfers die het RIZIV vrijgeeft, blijkt een grote verschuiving van thuisverplegers in loondienst naar het zelfstandigenstatuut. Die laatste categorie steeg van 23.344 in 2011 naar 31.294 eind 2021. De sector zit duidelijk in de lift, en dat is niet toevallig. Jan-Willem Coopman (36) getuigt bij HLN over het succes van de stap die hij twaalf jaar geleden zelf zette. “Iedere verpleegkundige die hard wil werken én een centje wil bijverdienen, die wordt zelfstandige.”