Nadat vier kinderen 40 dagen in de jungle overleefden: hoe sterk is de overlevingsdrang van een kind?

Leverkan­ker komt steeds vaker voor: “Chemothe­ra­pie helpt niet om de ziekte te bestrijden”

Leverkanker is zeldzaam, maar het komt de laatste jaren steeds vaker voor. Elk jaar krijgen ongeveer 1.500 mensen in België te horen dat ze deze ziekte hebben. Dr. Timon Vandamme, gespecialiseerd in digestieve oncologie aan het UZA, geeft meer uitleg over leverkanker en de voornaamste risicofactoren. “De meeste patiënten bij wie leverkanker wordt vastgesteld, kregen daarvoor al te maken met leverproblemen.”