Na ongeluk met een wattenstaafje is Cees (76) doof aan één oor: arts legt uit hoe je goed je oren schoonmaakt

Annelies heeft vorm van ontste­kings­reu­ma en is pijnvrij dankzij plantaardi­ge voeding: kan je de ziekte ‘wegeten’?

Na de geboorte van haar dochter kreeg auteur Annelies Van Mol last van onverklaarbare ontstekingen en pijnen. Het bleek de ziekte van Bechterew te zijn, een vorm van ontstekingsreuma. Omdat ze zich niet goed voelde bij de ontstekingsremmers die ze moest nemen, begon ze oplossingen te zoeken via voeding. Een plantaardig dieet lijkt voorlopig te helpen om medicatie- en pijnvrij te blijven. Reumatoloog Philippe Caron van UZ Gent legt uit hoe voeding kan helpen bij dit soort aandoeningen. En is plantaardig eten dan de enige oplossing?