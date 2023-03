“Muziek luisteren tijdens het fietsen vind ik veel te gevaarlijk”: 9 tips van Tom Boonen voor wie straks weer op de fiets kruipt

1 op de 3 werknemers doet helemaal niet aan sport: “Maar zelfs een actieve job geeft je niet het effect van een sportses­sie”

Meer dan een derde van de werknemers doet in zijn vrije tijd niet aan intensieve lichaamsbeweging. Zo blijkt uit een onderzoek van hr-dienstengroep Liantis bij ruim 110.000 Belgen. Opvallende vaststelling: sporten buiten de werkuren is even belangrijk voor een (actieve) bouwvakker als voor een (zittende) boekhouder. “Te veel bewegen op het werk is ook niet altijd gezond”, zegt professor Els Clays (UGent). Ze legt uit hoe je dan wel op een gezonde manier kunt sporten.