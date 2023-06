Moordverdachte Jurgen D. is narcist volgens psychiaters. Hoe voorkom je dat je kind narcistisch wordt?

“Meer dan 90% van de mensen met een gelokali­seer­de tumor kan genezen”: wanneer ben je echt kankervrij en is er dan nog kans op herval?

VRT-journalist Björn Soenens (55) kreeg goed nieuws: zo’n twee maand nadat er bij hem longkanker werd vastgesteld, is hij weer aan het werk. De tumor op zijn rechterlong is weggehaald en hij is vrij van kanker. Maar wat betekent dat: kankervrij? Is dat hetzelfde als genezen, en kan je dan nog hervallen? Voor welke kankers is de kans op genezing het grootst? Professor dr. Michel Delforge (UZ Leuven) geeft duiding. “Om te spreken van genezing moet je gemiddeld vijf jaar kankervrij zijn, al verschilt dat van tumor tot tumor.”